Фернанду Сантуш о соблюдении поста в Рамазан и лимите на легионеров

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш после объявления состава национальной команды на товарищеские матчи с Гаити (22 марта) и Беларусью (25 марта) ответил на вопросы журналистов.

«В сборную вызван Шахин Шахнияров из выступающей в Первой лиге «Габалы»? Я и мой тренерский штаб следим и за матчами низших лиг. Шахин - качественный игрок. Мы пригласили его, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть на сборах.

Почему играем с Гаити? Они на 30 позиций выше нас в рейтинге ФИФА. Сборная Гаити состоит из качественных футболистов. Они играют в сильных чемпионатах. Я попросил АФФА организовать в марте два матча в Баку. И АФФА выбрала этих соперников. Многие сборные проводят в эти сроки официальные игры. Мало команд были свободны.

Из-за травм не вызваны Эмин Махмудов, Аббас Гусейнов, Анатолий Нуриев.

Как я отношусь к введенному лимиту на легионеров? Надо подождать и посмотреть, как это повлияет. Ведь не только убрали лимит, но и увеличили количество команд в Премьер-лиге. Посмотрим, как будет.

Не запрещаю ли я футболистам держать пост? Конечно, нет. Даем разрешение. Я с уважением к этому отношусь», - сказал Фернанду Сантуш.