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Египет предложил Израилю и ХАМАС новый план перемирия

11:54 383

Египет представил Израилю и ХАМАС новые предложения по урегулированию конфликта в секторе Газа, включающие 60-дневное перемирие, освобождение заложников и начало переговоров о прекращении войны. Об этом сообщает The National со ссылкой на источники.

По данным издания, ХАМАС отреагировал на инициативу положительно, тогда как Израиль пока изучает предложение. В понедельник израильская делегация прибыла в Катар для обсуждения египетского плана с посредниками. До этого египетские переговорщики согласовали детали с высокопоставленными представителями ХАМАС, включая заместителя председателя политбюро Халила аль-Хайю, председателя Совета шуры Мухаммеда Дервиша и лидера группировки на Западном берегу Захера Джабарина.

Как уточняет издание, египетский план был согласован с США и рассматривается как попытка выхода из тупика, возникшего после окончания режима прекращения огня 1 марта. Согласно условиям, перемирие начнется с поэтапного освобождения десяти заложников, включая американских граждан, в обмен на освобождение палестинских заключенных. Также предусмотрено снятие запрета на поставки в Газу гуманитарной помощи, топлива и предметов первой необходимости.

В случае успешных переговоров может начаться обсуждение полного вывода израильских войск из сектора Газа и установления постоянного прекращения огня.

Ранее, в рамках первого этапа соглашения, Израиль вернул 33 заложника, включая погибших, освободив в ответ более 1,5 тыс. палестинских заключенных. Однако после отказа ХАМАС принять план спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа Израиль закрыл все контрольно-пропускные пункты и приостановил поставки гуманитарной помощи.

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