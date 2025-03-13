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Алиев: «То, что ЕС делает сейчас, мы делаем уже 20 лет»

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Мы боролись за свое достоинство на основе международного права. Резолюции Совета Безопасности ООН оставались на бумаге в течение 27 лет. Если бы мы не освободили наши земли силой, то ситуация оставалась бы такой же в течение последующих 27 лет. Об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

Глава государства подчеркнул, что «иногда для достижения мира и восстановления справедливости приходится применять силу». «Сегодня мы видим, как Европейский союз меняет свою политику в целях наращивания военного потенциала. Мы видим, что некоторые страны тратят ресурсы на укрепление собственного военного потенциала и инфраструктуры. Мы занимаемся этим уже как минимум 20 лет — с 2005 года.

С тех пор мы создали сильную армию. Эта армия освободила наши территории, положила конец сепаратизму, и тем самым территориальная целостность и суверенитет нашей страны были полностью восстановлены. Это не только проявление сильной воли азербайджанского народа, но и демонстрация международной справедливости», — добавил Алиев.

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