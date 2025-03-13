Эмин Амруллаев провел встречу с учеными

В четверг, 13 марта, министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с учеными, представляющими различные области науки и имеющими высокие научные достижения. Об этом haqqin сообщили в пресс-службе министерства.

На встрече министр рассказал о современных вызовах в сфере науки, важных шагах по решению существующих проблем и роли ученых в этом процессе.

Ученые поделились своим мнением о трудностях, с которыми они столкнулись в ходе научных исследований, и о современном состоянии науки.

На встрече также были обсуждены затруднения, сдерживающие развитие науки и возможности в области практического применения исследований.

В заключение Эмин Амруллаев ответил на вопросы ученых и подчеркнул, что их предложения и мнения будут учтены, также будут приняты необходимые меры для поддержки развития науки.