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Эмин Амруллаев провел встречу с учеными

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11:55 527

В четверг, 13 марта, министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с учеными, представляющими различные области науки и имеющими высокие научные достижения. Об этом haqqin сообщили в пресс-службе министерства.

На встрече министр рассказал о современных вызовах в сфере науки, важных шагах по решению существующих проблем и роли ученых в этом процессе.

Ученые поделились своим мнением о трудностях, с которыми они столкнулись в ходе научных исследований, и о современном состоянии науки.

На встрече также были обсуждены затруднения, сдерживающие развитие науки и возможности в области практического применения исследований.

В заключение Эмин Амруллаев ответил на вопросы ученых и подчеркнул, что их предложения и мнения будут учтены, также будут приняты необходимые меры для поддержки развития науки.

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