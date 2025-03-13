Кобахидзе: Зурабишвили сказала мне, что мы должны быть как Зеленский

Экс-президент Грузии призывала власти страны «стать героями» и открыть второй фронт против России.

Глава правительства Ираклий Кобахидзе рассказал телеканалу Imedi о встрече с Саломе Зурабишвили, которая прошла на второй-третий день после начала конфликта на Украине:

«Ее первые слова были: «Чего вы хотите?» Не было даже приветствия. Она сказала, что (президент Украины Владимир) Зеленский – герой, и мы должны быть такими же. Она сказала, что в современной политике главное – восприятие. Я сказал ей, что для тысяч погибших украинцев и членов их семей главное – факт, а не восприятие. Дальше пошли прямые грубые звонки, санкции. Когда мы увидели, что с этим человеком нет смысла разговаривать, всякое общение прекратилось».