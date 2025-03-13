UNEC продвинулся в рейтинге университетов мира QS

В рейтинге UNEC по группе специальностей «Социальные науки и менеджмент» по сравнению с прошлым годом поднялся на 100 позиций (501-550) и расположился на 401-450-м месте.

В рейтинге специальностей «Экономика и эконометрика» UNEC, набрав в общей сложности 61,3 балла (Академическая репутация - 58,4; Репутация работодателей - 60,9; Количество цитирований - 71,0; Индекс Хирша - 57,7), смог сохранить прошлогоднюю позицию на 351-400-м месте.

В целом в рейтинге текущего года в аудите приняли участие 5 203 учебных заведения из 148 стран. Из них в рейтинге по 55 специальностям участвовали 1747 учебных заведений. Рейтинг включает более 50 специфических специальностей в 5 группах. Группы специализаций и специальности оцениваются по 5 основным индикаторам.