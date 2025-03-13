Французские депутаты призвали арестовать российские активы

Национальное собрание Франции одобрило резолюцию, призывающую к усилению поддержки Украины и конфискации замороженных российских активов для ее финансирования.

Документ поддержали 288 депутатов, 54 высказались против, а ультраправое «Национальное объединение» воздержалось, сообщает Le Figaro.

Резолюция носит символический характер, но депутаты надеются повлиять на правительство, которое пока выступает против ареста активов. В документе содержится призыв к ЕС, НАТО и союзникам продолжать и увеличивать помощь Киеву, а также создать независимую европейскую оборону.

Резолюция также предлагает прекратить импорт российского газа и изучить возможность развертывания миротворческих сил ЕС в Украине.