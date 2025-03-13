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Ильхам Алиев: «Разрушительное оружие направлено против нас»

12:22 1216

«Поставляемое Армении разрушительное оружие направлено против нас. Возможно, сегодня они требуются где-то еще. Но это оружие отправляется в Армению». Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

Глава государства отметил, что Европейская мониторинговая миссия по сути является разведывательной миссией Европейского Союза: «Они денно и нощно стоят на наших границах, как шпионы, высматривая удобные лазейки, чтобы пробраться к нам. В нашем распоряжении есть также достаточно разведывательных данных о такой выборочной миссии по наблюдению».

Глава государства рассказал о коррумпированных политиках, которые на протяжении десятилетий поддерживают армянскую диаспору.

«Мы поднимаем эти вопросы перед представителями Армении и их новыми лидерами, сидящими в Брюсселе. Теперь они заменили им [армянам] «старшего брата». Теперь этим «старшим братом» стал Брюссель. В результате предпринятого президентом Трампом шага была упразднена подчиняющаяся Государственному департаменту США организация USAID. А коррумпированного политика Роберта Менендеса ждут серьезные проблемы.

Но он не первый и не последний. Как говорится, одна ласточка весны не делает. Потому что такие, как он, забирают у них [армянской диаспоры] деньги и кладут в собственные карманы. Например, этим занимаются тот же господин Адам Шифф, господин Фрэнк Паллоне, госпожа Нэнси Пелоси и многие другие. Они десятилетиями получали деньги от организаций армянской диаспоры в США для нападок на Азербайджан и его дискредитации».

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