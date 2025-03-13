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Ильхам Алиев о политике Блинкена: «Против нас были введены санкции...»

12:26 773

Политика Энтони Блинкена фактически свела на нет американо-азербайджанские отношения. Так сказал президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

«Мы выстраивали эти отношения десятилетиями. Мы были надежным и близким партнером США, и они были с нами. А когда они нуждались в нас, мы были рядом с ними: когда речь шла об Ираке, когда речь шла об Афганистане... Не являясь страной НАТО, Азербайджан в 2020 году присоединился к операциям в Афганистане. Именно наш [контингент] покинул эту страну последним», - сказал глава государства.

«Однако после того, как мы ушли, против нас были введены санкции, и это вызвало большое разочарование в Азербайджане», - сказал президент Алиев.

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