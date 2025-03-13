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Украине не хватает денег на проведение выборов

12:29 291

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик заявил, что страна не готова к президентским выборам из-за нехватки финансирования.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик

По его словам, недофинансирование проекта Единой информационно-аналитической системы выборов на 320 миллионов гривен (7,7 млн долларов) затрудняет подготовку к голосованию.

Дубовик отметил, что общая стоимость проведения президентских, парламентских и местных выборов составит более 300 миллионов долларов. В частности, президентские выборы обойдутся в 150 миллионов долларов, парламентские – около 4 миллиардов гривен, а местные – еще в 4 миллиарда гривен.

Он подчеркнул, что эта сумма покрывает только основные избирательные расходы, но не включает затраты местных органов власти, МИД и Минобороны на организацию выборов. Кроме того, действующее законодательство не предусматривает возможность проведения всех трех видов выборов одновременно.

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