Украине не хватает денег на проведение выборов

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик заявил, что страна не готова к президентским выборам из-за нехватки финансирования.

По его словам, недофинансирование проекта Единой информационно-аналитической системы выборов на 320 миллионов гривен (7,7 млн долларов) затрудняет подготовку к голосованию.

Дубовик отметил, что общая стоимость проведения президентских, парламентских и местных выборов составит более 300 миллионов долларов. В частности, президентские выборы обойдутся в 150 миллионов долларов, парламентские – около 4 миллиардов гривен, а местные – еще в 4 миллиарда гривен.

Он подчеркнул, что эта сумма покрывает только основные избирательные расходы, но не включает затраты местных органов власти, МИД и Минобороны на организацию выборов. Кроме того, действующее законодательство не предусматривает возможность проведения всех трех видов выборов одновременно.