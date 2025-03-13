Как Трамп заводит франко-германский двигатель Европы

«Мерц и Макрон нашли общий язык. Идут интенсивные контакты, которые должны привести к выработке франко-германской повестки дня, которая должна начаться вскоре после того, как новое правительство Германии приступит к работе», — заявил на условиях анонимности человек, близкий к Мерцу.

Издание отмечает, что оба политика всегда хорошо ладили из-за схожего прошлого и даже разделяют симпатию к немецкому художнику Ансельму Киферу. Однако остается неясным, ладили бы они так же хорошо, если бы к власти в США не пришел Дональд Трамп.

Новый лидер Германии после победы его партии на выборах в феврале дал понять, что Соединенные Штаты при Трампе больше не являются тем надежным союзником, каким были когда-то.

Действия Мерца ознаменовали переломный момент в отношениях Парижа и Берлина: он даже выразил заинтересованность в том, чтобы Германия была защищена французскими средствами ядерного сдерживания. Для Макрона, который видел постоянный источник разочарования в отношениях с Германией, ситуация изменилась.

Издание пишет, что Мерц даже выражает заинтересованность в том, чтобы Германия была защищена «ядерным зонтиком» Франции. Это одно из многих предложений, которые французы продвигали годами, но традиционно получали холодный прием по ту сторону Рейна.

«У Мерца и его окружения есть франко-германский рефлекс», — заявил изданию министр Франции по европейским делам Бенджамин Хаддад. «Это не обязательно означает, что мы во всем согласимся, но есть готовность двигаться вперед вместе», — добавил он.