USD 1.7000
EUR 1.8519
RUB 1.9517
Подписаться на уведомления
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем
Новость дня
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем

Azercell организовал «Книжный клуб» для женщин, находящихся в местах лишения свободы

14:20 322

Лидирующий мобильный оператор провел литературную встречу в преддверии Международного женского дня.

Azercell организовал очередную встречу в рамках инициативы «Книжный клуб», направленной на развитие культуры чтения. Мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню, прошло в сотрудничестве с исправительным учреждением №4 и службой «Женская горячая линия». Основное внимание было уделено роли литературы и чтения в социальной адаптации, личностном развитии и культурном развитии общества.

Специальным гостем мероприятия стал известный актер, режиссер и сценарист Алихан Раджабов, который рассказал о женских образах в азербайджанской литературе. В своем выступлении он также обсудил их эволюцию от классики до современности, а также отметил значение экранизации литературных произведений для их популяризации среди широкой аудитории.

В ходе встречи участники зачитали стихи и отрывки из произведений, делились личными впечатлениями от прочитанных книг и обсуждали их влияние на мировоззрение.

Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного соглашения
Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного соглашения
15:41 1113
Новое средневековье
Новое средневековье 100 строк философа; все еще актуально
09:46 4358
НАТО перебрасывает войска в Боснию
НАТО перебрасывает войска в Боснию
14:35 1715
Помощник президента: «Армения и ее покровители ошибаются»
Помощник президента: «Армения и ее покровители ошибаются»
14:29 1685
Ильхам Алиев: «Разрушительное оружие направлено против нас»
Ильхам Алиев: «Разрушительное оружие направлено против нас»
12:22 5939
Саакашвили с Дутерте, Эрдоган не с Нетаньяху, Трамп без Гренландии
Саакашвили с Дутерте, Эрдоган не с Нетаньяху, Трамп без Гренландии объектив haqqin.az
01:49 5426
Россия собирается использовать перемирие в свою пользу
Россия собирается использовать перемирие в свою пользу ISW
13:56 1868
Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве
Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве обновлено 13:42
13:42 3449
Украинцы поразили замаскированное место сборки беспилотников
Украинцы поразили замаскированное место сборки беспилотников
13:38 2181
Помощник президента призвал Армению изменить Конституцию
Помощник президента призвал Армению изменить Конституцию обновлено 13:48
13:48 1764
Кремль о захваченных территориях Украины: Это регионы России
Кремль о захваченных территориях Украины: Это регионы России
13:12 2496

ЭТО ВАЖНО

Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного соглашения
Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного соглашения
15:41 1113
Новое средневековье
Новое средневековье 100 строк философа; все еще актуально
09:46 4358
НАТО перебрасывает войска в Боснию
НАТО перебрасывает войска в Боснию
14:35 1715
Помощник президента: «Армения и ее покровители ошибаются»
Помощник президента: «Армения и ее покровители ошибаются»
14:29 1685
Ильхам Алиев: «Разрушительное оружие направлено против нас»
Ильхам Алиев: «Разрушительное оружие направлено против нас»
12:22 5939
Саакашвили с Дутерте, Эрдоган не с Нетаньяху, Трамп без Гренландии
Саакашвили с Дутерте, Эрдоган не с Нетаньяху, Трамп без Гренландии объектив haqqin.az
01:49 5426
Россия собирается использовать перемирие в свою пользу
Россия собирается использовать перемирие в свою пользу ISW
13:56 1868
Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве
Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве обновлено 13:42
13:42 3449
Украинцы поразили замаскированное место сборки беспилотников
Украинцы поразили замаскированное место сборки беспилотников
13:38 2181
Помощник президента призвал Армению изменить Конституцию
Помощник президента призвал Армению изменить Конституцию обновлено 13:48
13:48 1764
Кремль о захваченных территориях Украины: Это регионы России
Кремль о захваченных территориях Украины: Это регионы России
13:12 2496
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться