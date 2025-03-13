Azercell организовал «Книжный клуб» для женщин, находящихся в местах лишения свободы

Azercell организовал очередную встречу в рамках инициативы «Книжный клуб», направленной на развитие культуры чтения. Мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню, прошло в сотрудничестве с исправительным учреждением №4 и службой «Женская горячая линия». Основное внимание было уделено роли литературы и чтения в социальной адаптации, личностном развитии и культурном развитии общества.

Специальным гостем мероприятия стал известный актер, режиссер и сценарист Алихан Раджабов, который рассказал о женских образах в азербайджанской литературе. В своем выступлении он также обсудил их эволюцию от классики до современности, а также отметил значение экранизации литературных произведений для их популяризации среди широкой аудитории.

В ходе встречи участники зачитали стихи и отрывки из произведений, делились личными впечатлениями от прочитанных книг и обсуждали их влияние на мировоззрение.