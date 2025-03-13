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Глава МИД Армении разозлился после вопроса о турецких журналистах

14:28 1582

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян вышел из себя из-за замечания армянских журналистов после заседания правительства. Об этом пишут армянские СМИ.

После заседания Мирзоян стал уходить, игнорируя вопросы представителей СМИ. Один из журналистов спросил: «Вы подходите только для турецких коллег, господин Мирзоян?»

После этих слов Мирзоян подошел и сказал: «Прежде всего, я считаю, то, что вы сказали, крайне грубым, невоспитанным и непрофессиональным. Во-вторых, это не профессиональная журналистская деятельность, это политическая акция. Как вам не стыдно».

Один из журналистов ответил: «Это вам должно быть стыдно, что вы приходите, стыдите нас и уходите».

Мирзоян, который уже собирался уходить, вернулся и сказал: «Когда кто-либо из вас говорит «вы отвечаете только турецким коллегам», я имею полное право сказать: «Позор вам, и не выходите за рамки дозволенного».

На днях Армению посетила группа турецких журналистов. Им дали ряд интервью и повезли на КПП «Маргара» на границе с Турцией.

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