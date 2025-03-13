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Помощник президента: «Армения и ее покровители ошибаются»

14:29 1689

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что на территории Армении есть лица, совершившие военные преступления против человечности, против азербайджанского народа, их необходимо привлечь к уголовной ответственности.

По его словам, Армения ошибается, если думает, что можно воздействовать на волю Азербайджана какими-либо резолюциями. «Армения и ее покровители ошибаются», - сказал Хикмет Гаджиев.

Помощник президента отметил, что предметом обсуждения является и вопрос компенсации: «По поручению президента соответствующими структурами Азербайджана с использованием современных методов была проведена точная и детализированная оценка ущерба, причиненного в результате разрушения наших городов и сел в период 30-летней оккупации Арменией, разрушения и разграбления нашего материального и культурного наследия. Этот вопрос тоже является отдельной темой обсуждения для полного обеспечения мира в регионе».

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