Зачем генсек НАТО летит к Трампу

Оно отмечает, что Франция и Великобритания напрямую договариваются с США по военным сделкам, параллельно они совместно с Германией, Италией и Польшей создают отдельные региональные блоки, чтобы реагировать на снижение поддержки Киева Вашингтоном.

Генсек НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом в четверг должен доказать, что альянс остается востребованным, пишет Politico.

"Это значит, что бывший премьер-министр Нидерландов [Рютте], который в четверг встретится с Трампом в Белом доме, должен ради будущего альянса доказать, что он и 80-летняя организация по-прежнему востребованы", - пишет газета.

Рютте, которого раньше называли "заклинателем Трампа", теперь сталкивается с тем, что европейские страны действуют в обход НАТО.

По мнению экс-постпреда Италии при альянсе Стефано Стефанини, встреча министров обороны Великобритании, Германии, Италии, Польши и Франции в Париже стала предвестником нового формата НАТО. Он считает, что Рютте предстоит решить задачу, с которой не сталкивался ни один его предшественник.