НАТО перебрасывает войска в Боснию

Резервные миротворцы прибыли в Боснию на фоне растущей напряженности в стране, на следующий день после того, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил поддержку территориальной целостности и мира в стране, сообщает Euronews.

Итальянские и чешские военные приземлились в аэропорту Сараево и были встречены силами ЕС в Боснии, известными как EUFOR. В ближайшие дни в страну прибудут румынские войска, вертолеты и военные грузы.

Рютте пообещал «непоколебимую» поддержку НАТО территориальной целостности Боснии после того, как серия шагов боснийских сербов усилила напряженность спустя почти 30 лет после окончания кровопролитной войны.

Президент Республики Сербской (РС) в составе федеративной Боснии и Герцеговины Милорад Додик представил новые законы, запрещающие работу государственных органов безопасности и судебных учреждений на территории, составляющей около половины территории западнобалканской страны.

В среду государственные прокуроры Боснии выдали ордера на арест трех высших должностных лиц боснийских сербов, включая Додика.

Додик, который ранее заявлял, что не признает государственную прокуратуру страны, отверг обоснованность ордера и любые попытки его ареста и заявил, что не поедет в Сараево для допроса.

Эти действия, которые ранее были приняты Национальным собранием РС, стали ответом на приговор первой инстанции государственного суда БиГ в отношении Додика, вынесенный 26 февраля и вызвавший серьезный политический кризис в стране, подающей надежды на вступление в ЕС.

Суд в Сараево приговорил лидера боснийских сербов к одному году тюремного заключения и запретил ему заниматься политикой в течение шести лет за то, что он пошел против решений посланника международного сообщества по вопросам мира, немецкого дипломата Кристиана Шмидта, что является преступным деянием. Приговор не является окончательным, и Додик может его обжаловать.

В Боснии и Герцеговине Высокий представитель выступает главным арбитром в громких спорах и ключевой фигурой, контролирующей выполнение Дейтонского соглашения, подписанного в 1995 году с целью прекращения войны в стране.