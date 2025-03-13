Запрет талибов привел к взлету цен на опиум

Цены на опиум в Афганистане выросли в десять раз после введения запрета движением «Талибан» на производство наркотиков в 2022 году, сообщили в Управлении ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

В информации отмечается, что в прошлом году один килограмм опиума в Афганистане стоил 750 долларов — по сравнению с 75 долларами три года назад.

Рост цен компенсировал продавцам сокращение посевов мака и потерю объемов производства опиума.

«Резкий рост цен на опиум и его значительные запасы означают, что незаконный оборот наркотиков в Афганистане остается очень прибыльной формой незаконной торговли», — сказала исполнительный директор УНП ООН Гада Вали.

В УНП ООН в то же время отметили, что снижение производства этих наркотиков в Афганистане привело к сокращению незаконного оборота опиатов в мире в целом. Однако там предупредили, что дефицит опиума может мотивировать покупателей и продавцов переходить на альтернативные виды наркотиков, например, фентанил.