USD 1.7000
EUR 1.8519
RUB 1.9517
Подписаться на уведомления
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем
Новость дня
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем

Запрет талибов привел к взлету цен на опиум

14:46 824

Цены на опиум в Афганистане выросли в десять раз после введения запрета движением «Талибан» на производство наркотиков в 2022 году, сообщили в Управлении ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

В информации отмечается, что в прошлом году один килограмм опиума в Афганистане стоил 750 долларов — по сравнению с 75 долларами три года назад.

Рост цен компенсировал продавцам сокращение посевов мака и потерю объемов производства опиума.

«Резкий рост цен на опиум и его значительные запасы означают, что незаконный оборот наркотиков в Афганистане остается очень прибыльной формой незаконной торговли», — сказала исполнительный директор УНП ООН Гада Вали.

В УНП ООН в то же время отметили, что снижение производства этих наркотиков в Афганистане привело к сокращению незаконного оборота опиатов в мире в целом. Однако там предупредили, что дефицит опиума может мотивировать покупателей и продавцов переходить на альтернативные виды наркотиков, например, фентанил.

Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного соглашения
Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного соглашения
15:41 1127
Новое средневековье
Новое средневековье 100 строк философа; все еще актуально
09:46 4362
НАТО перебрасывает войска в Боснию
НАТО перебрасывает войска в Боснию
14:35 1721
Помощник президента: «Армения и ее покровители ошибаются»
Помощник президента: «Армения и ее покровители ошибаются»
14:29 1694
Ильхам Алиев: «Разрушительное оружие направлено против нас»
Ильхам Алиев: «Разрушительное оружие направлено против нас»
12:22 5948
Саакашвили с Дутерте, Эрдоган не с Нетаньяху, Трамп без Гренландии
Саакашвили с Дутерте, Эрдоган не с Нетаньяху, Трамп без Гренландии объектив haqqin.az
01:49 5426
Россия собирается использовать перемирие в свою пользу
Россия собирается использовать перемирие в свою пользу ISW
13:56 1871
Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве
Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве обновлено 13:42
13:42 3449
Украинцы поразили замаскированное место сборки беспилотников
Украинцы поразили замаскированное место сборки беспилотников
13:38 2186
Помощник президента призвал Армению изменить Конституцию
Помощник президента призвал Армению изменить Конституцию обновлено 13:48
13:48 1766
Кремль о захваченных территориях Украины: Это регионы России
Кремль о захваченных территориях Украины: Это регионы России
13:12 2498

ЭТО ВАЖНО

Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного соглашения
Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного соглашения
15:41 1127
Новое средневековье
Новое средневековье 100 строк философа; все еще актуально
09:46 4362
НАТО перебрасывает войска в Боснию
НАТО перебрасывает войска в Боснию
14:35 1721
Помощник президента: «Армения и ее покровители ошибаются»
Помощник президента: «Армения и ее покровители ошибаются»
14:29 1694
Ильхам Алиев: «Разрушительное оружие направлено против нас»
Ильхам Алиев: «Разрушительное оружие направлено против нас»
12:22 5948
Саакашвили с Дутерте, Эрдоган не с Нетаньяху, Трамп без Гренландии
Саакашвили с Дутерте, Эрдоган не с Нетаньяху, Трамп без Гренландии объектив haqqin.az
01:49 5426
Россия собирается использовать перемирие в свою пользу
Россия собирается использовать перемирие в свою пользу ISW
13:56 1871
Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве
Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве обновлено 13:42
13:42 3449
Украинцы поразили замаскированное место сборки беспилотников
Украинцы поразили замаскированное место сборки беспилотников
13:38 2186
Помощник президента призвал Армению изменить Конституцию
Помощник президента призвал Армению изменить Конституцию обновлено 13:48
13:48 1766
Кремль о захваченных территориях Украины: Это регионы России
Кремль о захваченных территориях Украины: Это регионы России
13:12 2498
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться