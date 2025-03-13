Российские военные расстреляли пленных в Курске

«На обнародованном видео по меньшей мере пять, вероятно, убитых военнопленных. Мы вновь наблюдаем циничное пренебрежение международным гуманитарным правом со стороны армии РФ», — отметил он.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Российские военные казнили украинских пленных в Курской области. В соцсетях распространяется очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам.

По его словам, он направил письма в ООН и МККК, чтобы это военное преступление было зафиксировано.

«Те, кто отдает приказы и выполняет такие зверства, должны нести строгую ответственность», — добавил он.

Сообщается, что казненные — операторы дронов, взятые в плен в Казачьей Локне, которая недавно вернулась под контроль РФ.

Напомним, в рамках переговоров о прекращении огня Украина настаивает на обмене военнопленными, освобождении гражданских украинцев и возвращении принудительно перемещенных детей.