Российские военные расстреляли пленных в Курске
Российские военные казнили украинских пленных в Курской области. В соцсетях распространяется очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
«На обнародованном видео по меньшей мере пять, вероятно, убитых военнопленных. Мы вновь наблюдаем циничное пренебрежение международным гуманитарным правом со стороны армии РФ», — отметил он.
По его словам, он направил письма в ООН и МККК, чтобы это военное преступление было зафиксировано.
«Те, кто отдает приказы и выполняет такие зверства, должны нести строгую ответственность», — добавил он.
Сообщается, что казненные — операторы дронов, взятые в плен в Казачьей Локне, которая недавно вернулась под контроль РФ.
Напомним, в рамках переговоров о прекращении огня Украина настаивает на обмене военнопленными, освобождении гражданских украинцев и возвращении принудительно перемещенных детей.