Стал ли врач Мехтиев жертвой ошибки экспертов?
Как известно, 3 марта резко ухудшилось состояние Назрин Мансурлу, азербайджанской девушки, перенесшей операцию по риносептопластике: спустя несколько дней она скончалась. Впоследствии хирург Сенан Мехтиев, проводивший операцию, был признан виновным в ее смерти и арестован. Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс, раскол мнений и множество новых вопросов, оставшихся без ответа.
Хотя Мехтиев с самого начала следствия не признает свою вину, подчеркивая отсутствие доказательств, в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.
Мать Сенана Мехтиева, педагог с многолетним стажем Назмира Мехтиева, дала интервью журналистам.
— Смерть Назрин Мансурлу потрясла всех, а арест хирурга Сенана Мехтиева вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Нам стало известно, что его защиту уже ведут несколько адвокатов. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. На каком этапе находится следствие?
— Прежде всего, как мать я глубоко потрясена смертью молодой женщины, матери младенца Назрин Мансурлу, так же, как и Сенан, и вся наша семья. Очень тяжело представить, какие страдания испытывают ее близкие. Для них это невосполнимая утрата. Мы молимся о ее душе и выражаем соболезнования родным. В то же время я хочу искренне поблагодарить всех, кто не остался равнодушным к судьбе Сенана Мехтиева. Он сам, как врач и как человек, сильно переживает из-за случившегося.
Что касается вашего вопроса, то действительно, с целью усиления защиты Сенана Мехтиева к делу были привлечены опытные адвокаты, специализирующиеся в данной сфере — Хикмет Бабаев и Айдын Абдуллаев. Как известно, задача адвоката — защищать своего подзащитного, а задача стороны обвинения — выявить виновного и привлечь его к ответственности. Однако главной целью государства и общества является установление справедливости. Именно поэтому я считаю, что объективный ход расследования покажет, что все три стороны преследуют единую цель.
Также отмечу, что по информации адвокатов Сенана, следствие находится на начальной стадии. Сенан Мехтиев был арестован по решению Насиминского районного суда, а в рамках предварительного расследования назначена судебно-медицинская комиссионная экспертиза. Надеюсь, ее результаты прояснят многие вопросы.
— Но ведь уже проводилась экспертиза. Вы хотите сказать, что ее заключение было неверным?
— Давайте уточним. Во-первых, судебно-медицинская экспертиза, о которой вы говорите, представляет собой заключение по осмотру тела. Насколько оно соответствует действительности, определят дальнейшие исследования. Однако могу отметить, что выводы эксперта в этом заключении были сделаны поспешно, без полного и всестороннего проведения необходимых исследований, без учета мнений профильных специалистов и без опоры на научно-методические показатели. По информации адвокатов Сенана, это заключение противоречит протоколу осмотра тела, который был составлен в тот же день и даже раньше, чем само экспертное заключение. Тем не менее следствие почему-то не придало значения столь грубой ошибке экспертов Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Адвокаты даже подчеркивают, что в случае наличия подобных противоречий они должны трактоваться в пользу обвиняемого.
— Минутку, мне не совсем понятен ваш ответ. Думаю, этот момент может вызвать вопросы и у читателей. Можете пояснить, в чем именно заключаются противоречия?
— Насколько понимаю, могу объяснить следующее: в протоколе осмотра тела не было указано никаких трещин или переломов в области лобной и решетчатой костей, вообще не было зафиксировано каких-либо повреждений. Однако эксперт Джейхун Аллахвердиев, проводивший осмотр и экспертизу, каким-то образом обнаружил в своем заключении то, чего не увидел при осмотре, а именно перелом костей носа, решетчатой и лобной костей, связанный с передней черепной ямкой. Это весьма странное несоответствие. Еще один любопытный момент: согласно экспертному заключению, в клинике, где пациентка находилась перед смертью, проводилась компьютерная томография головы, и на снимках не было обнаружено никаких трещин или переломов. Однако эксперт Джейхун Аллахвердиев, которому более 70 лет и который проводил осмотр визуально, пользуясь очками, смог каким-то образом выявить то, что не удалось зафиксировать при помощи компьютерной томографии.
К слову, насколько мне известно, в государственных учреждениях, согласно трудовому законодательству, лица старше 65 лет не могут занимать должности. Однако Джейхун Аллахвердиев продолжает работать экспертом и, помимо этого, возглавляет отдел, который, по сути, состоит из одного человека. Уже один этот факт дает основания исключить указанное заключение из числа доказательств.
Кроме того, в своем заключении эксперт указывает причиной смерти менингоэнцефалит, но при этом не проводит никаких исследований, а просто ссылается на историю болезни, составленную клиникой, где скончалась пациентка. Получается, что эксперт просто пришел к заранее определенному выводу, убедил в нем самого себя и, чтобы подтвердить его в заключении, выбрал нужные ему документы, а ненужные просто проигнорировал, чем и создал в заключении серьезные противоречия.
И наконец, еще один важный момент: вся эта так называемая экспертиза длилась всего 40 минут. По информации врачей-специалистов, включая нейрохирургов, этого времени недостаточно даже для полноценного патологоанатомического вскрытия черепа, не говоря уже о полном внешнем и внутреннем исследовании тела.
— Хочу задать вопрос, который очень интересует общественность. Действительно ли врач-оториноларинголог Сенан Мехтиев виновен в смерти Назрин Мансурлу?
— Проведенные в короткие сроки расследования, инициированные адвокатами Сенана, доказывают его невиновность и дают достаточно оснований для защиты его прав в этом направлении. Однако на данном этапе следствие пришло к совершенно иному выводу. Надеюсь, что в ходе дальнейшего расследования при содействии адвокатов Сенана истина будет установлена.
— Если врач Сенан Мехтиев не виновен в смерти Назрин Мансурлу, если результат операции не стал причиной летального исхода, то какова же настоящая причина смерти и кто тогда несет за нее ответственность?
— Ваши вопросы опережают ход следствия, думаю, вы немного торопитесь. Еще раз подчеркну: я уверена, что Сенан Мехтиев не виновен в смерти Назрин Мансурлу. Однако установить, кто несет ответственность за этот трагический случай, должно следствие. Адвокаты же выполняют свою задачу — доказать, что Сенан Мехтиев не причастен к этому. Поиск виновного — вовсе не в нашей компетенции.
— В ответах на мои вопросы вы уже несколько раз подчеркнули, что Сенан Мехтиев не виновен в смерти Назрин Мансурлу. Вероятно, у вас есть веские основания для таких заявлений. Могли бы вы поделиться с общественностью своими доводами?
— Как я уже упомянула ранее, у стороны защиты есть ряд доказательств, подтверждающих невиновность Сенана Мехтиева, и, что самое главное, не являющихся следственной тайной. Например, на основании экспертных заключений, подготовленных консилиумом врачей, в который входят более 50 членов Общественного объединения «Хирурги ринопластики Азербайджана», среди которых доктора медицинских наук и кандидаты медицинских наук, а также профессора Азербайджанского медицинского университета Вафы Панахиан, можно с легкостью доказать, что Сенан Мехтиев не виновен в смерти Назрин Мансурлу. В заключениях подтверждается, что врач правильно собрал анамнез, то есть перед операцией обеспечил проведение всех необходимых обследований в соответствии с медицинскими протоколами. Более того, согласно анестезиологическому листу, перед операцией врач-анестезиолог-реаниматолог признал Назрин Мансурлу годной к операции, что является ярким доказательством соблюдения всех требований.
Кроме того, основываясь на единодушном мнении врачей, отмечу, что с учетом соответствия медицинского инструмента «остеотом» всем стандартам проведение Сенаном Мехтиевым операции по риносептопластике не могло быть технически некорректным или причинить пациентке какие-либо повреждения. Также в экспертных заключениях указывается, что если бы во время амбулаторного наблюдения Назрин Мансурлу была оказана квалифицированная медицинская помощь в соответствии с актами, утвержденными соответствующим Постановлением Кабинета Министров Азербайджана, ее жизнь можно было бы спасти.
— Вы упомянули, что «если бы была оказана квалифицированная медицинская помощь». Что именно вы имеете в виду?
— Конечно. Согласно экспертным заключениям, под квалифицированной амбулаторной и реаниматологической медицинской помощью подразумеваются амбулаторные услуги по месту жительства, а в случае выявления каких-либо осложнений — специализированная медицинская помощь, то есть реанимационные меры. Эти услуги должны были быть оказаны Назрин Мансурлу. Однако Сенан Мехтиев не мог обеспечить ей специализированную амбулаторную и реанимационную помощь, так как это противоречило требованиям медицинских протоколов.