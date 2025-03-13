Стал ли врач Мехтиев жертвой ошибки экспертов?

Как известно, 3 марта резко ухудшилось состояние Назрин Мансурлу, азербайджанской девушки, перенесшей операцию по риносептопластике: спустя несколько дней она скончалась. Впоследствии хирург Сенан Мехтиев, проводивший операцию, был признан виновным в ее смерти и арестован. Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс, раскол мнений и множество новых вопросов, оставшихся без ответа.

Хотя Мехтиев с самого начала следствия не признает свою вину, подчеркивая отсутствие доказательств, в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Мать Сенана Мехтиева, педагог с многолетним стажем Назмира Мехтиева, дала интервью журналистам.

— Смерть Назрин Мансурлу потрясла всех, а арест хирурга Сенана Мехтиева вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Нам стало известно, что его защиту уже ведут несколько адвокатов. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. На каком этапе находится следствие?

— Прежде всего, как мать я глубоко потрясена смертью молодой женщины, матери младенца Назрин Мансурлу, так же, как и Сенан, и вся наша семья. Очень тяжело представить, какие страдания испытывают ее близкие. Для них это невосполнимая утрата. Мы молимся о ее душе и выражаем соболезнования родным. В то же время я хочу искренне поблагодарить всех, кто не остался равнодушным к судьбе Сенана Мехтиева. Он сам, как врач и как человек, сильно переживает из-за случившегося.

Что касается вашего вопроса, то действительно, с целью усиления защиты Сенана Мехтиева к делу были привлечены опытные адвокаты, специализирующиеся в данной сфере — Хикмет Бабаев и Айдын Абдуллаев. Как известно, задача адвоката — защищать своего подзащитного, а задача стороны обвинения — выявить виновного и привлечь его к ответственности. Однако главной целью государства и общества является установление справедливости. Именно поэтому я считаю, что объективный ход расследования покажет, что все три стороны преследуют единую цель.

Также отмечу, что по информации адвокатов Сенана, следствие находится на начальной стадии. Сенан Мехтиев был арестован по решению Насиминского районного суда, а в рамках предварительного расследования назначена судебно-медицинская комиссионная экспертиза. Надеюсь, ее результаты прояснят многие вопросы.

— Но ведь уже проводилась экспертиза. Вы хотите сказать, что ее заключение было неверным?

— Давайте уточним. Во-первых, судебно-медицинская экспертиза, о которой вы говорите, представляет собой заключение по осмотру тела. Насколько оно соответствует действительности, определят дальнейшие исследования. Однако могу отметить, что выводы эксперта в этом заключении были сделаны поспешно, без полного и всестороннего проведения необходимых исследований, без учета мнений профильных специалистов и без опоры на научно-методические показатели. По информации адвокатов Сенана, это заключение противоречит протоколу осмотра тела, который был составлен в тот же день и даже раньше, чем само экспертное заключение. Тем не менее следствие почему-то не придало значения столь грубой ошибке экспертов Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Адвокаты даже подчеркивают, что в случае наличия подобных противоречий они должны трактоваться в пользу обвиняемого.

— Минутку, мне не совсем понятен ваш ответ. Думаю, этот момент может вызвать вопросы и у читателей. Можете пояснить, в чем именно заключаются противоречия?

— Насколько понимаю, могу объяснить следующее: в протоколе осмотра тела не было указано никаких трещин или переломов в области лобной и решетчатой костей, вообще не было зафиксировано каких-либо повреждений. Однако эксперт Джейхун Аллахвердиев, проводивший осмотр и экспертизу, каким-то образом обнаружил в своем заключении то, чего не увидел при осмотре, а именно перелом костей носа, решетчатой и лобной костей, связанный с передней черепной ямкой. Это весьма странное несоответствие. Еще один любопытный момент: согласно экспертному заключению, в клинике, где пациентка находилась перед смертью, проводилась компьютерная томография головы, и на снимках не было обнаружено никаких трещин или переломов. Однако эксперт Джейхун Аллахвердиев, которому более 70 лет и который проводил осмотр визуально, пользуясь очками, смог каким-то образом выявить то, что не удалось зафиксировать при помощи компьютерной томографии.