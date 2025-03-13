Европа не потянет войну с Россией в одиночку

Военная промышленность ЕС не справляется с наращиванием производства вооружений, поскольку значительные объемы техники переданы Украине, а их замена идет медленно. Генсек НАТО Марк Рютте ранее признавал, что европейская оборонная промышленность слишком раздроблена и медлительна.

По данным издания, армии Европы испытывают нехватку стратегической авиации, ПВО, разведывательных возможностей и систем управления войсками. Эти функции в основном выполняют США, что делает европейскую безопасность зависимой от Вашингтона.

Европейские страны не способны противостоять России без поддержки США и не смогут реализовать планы по укреплению обороноспособности, пишет The Wall Street Journal.

Несмотря на учения НАТО у границы с Украиной и рост военных расходов, без США альянсу будет сложно выполнить свои оборонные задачи. В феврале 10 тысяч военных НАТО участвовали в маневрах, но США не задействовали свои силы.

В связи с этим европейские страны начали обсуждать возможность обеспечения собственной безопасности без США, но пока остаются зависимыми от американских технологий и военного руководства, отмечает WSJ.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал НАТО, угрожая выходом США, если Европа не возьмет на себя больше оборонных расходов. После вступления в должность он требовал от стран НАТО увеличить военные бюджеты до 5% ВВП.