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Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем

Состоялась встреча между «Азерэнержи» и Masdar

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15:06 539

Состоялась встреча делегаций, возглавляемых главой ОАО «Азерэнержи» Бабой Рзаевым, и операционным руководителем компании Masdar Абдулазизом Алобаидли.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества и дальнейших перспективах. Были проведены обсуждения по стратегии эксплуатации солнечной электростанции «Гарадаг» и реализации проекта «Мега».

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