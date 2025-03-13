Состоялась встреча между «Азерэнержи» и Masdar
15:06 539
Состоялась встреча делегаций, возглавляемых главой ОАО «Азерэнержи» Бабой Рзаевым, и операционным руководителем компании Masdar Абдулазизом Алобаидли.
На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества и дальнейших перспективах. Были проведены обсуждения по стратегии эксплуатации солнечной электростанции «Гарадаг» и реализации проекта «Мега».
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