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У американцев есть прогресс с ХАМАС

15:07 426

США на переговорах с палестинским движением ХАМАС в Катаре добились некоторого продвижения в вопросах восстановления сектора Газа и обмена заложниками, сообщил телеканалу «Аль-Арабия» спецпосланник президента США по вопросам заложников Адам Боулер.

«Встречи с представителями ХАМАС дали мне надежду на то, что восстановление Газы возможно и что ХАМАС в некоторой степени гибок в этом вопросе. Мы также обсудили, как это поспособствует освобождению всех заложников», - сказал Боулер.

Он подчеркнул, что долгосрочное решение конфликта на Ближнем Востоке требует разоружения ХАМАС и ухода движения с политической арены.

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