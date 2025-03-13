У американцев есть прогресс с ХАМАС

США на переговорах с палестинским движением ХАМАС в Катаре добились некоторого продвижения в вопросах восстановления сектора Газа и обмена заложниками, сообщил телеканалу «Аль-Арабия» спецпосланник президента США по вопросам заложников Адам Боулер.

«Встречи с представителями ХАМАС дали мне надежду на то, что восстановление Газы возможно и что ХАМАС в некоторой степени гибок в этом вопросе. Мы также обсудили, как это поспособствует освобождению всех заложников», - сказал Боулер.

Он подчеркнул, что долгосрочное решение конфликта на Ближнем Востоке требует разоружения ХАМАС и ухода движения с политической арены.