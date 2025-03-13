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Россия отказала США: перемирия не будет

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15:07 2828

Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в разговоре с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем изложил позицию России по решению конфликта с Украиной.

По словам Ушакова, Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании, а не перемирии. Предложенное Вашингтоном 30-дневное прекращения огня — «временная передышка для украинских военных», сказал он.

«Я сам в последнее время поддерживаю довольно регулярные телефонные контакты с Майком Уолтцем. Вчера он мне позвонил и проинформировал об основных итогах переговоров с украинской делегацией в Джидде», — сказал Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия-1».

Он выразил надежду, что США учтут позицию Россию в дальнейшей совместной работе по этому вопросу. Среди прочего, по его словам, администрация Дональда Трампа понимает, что «о членстве Украины в НАТО не может идти речи».

«Я, естественно, прокомментировал достигнутые договоренности о временном перемирии, нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего. Мы считаем, что наша цель все-таки — долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей стороны, наши озабоченности известны. Вот такие какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации», — объяснил российскую позицию Юрий Ушаков.

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