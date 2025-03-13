Русские пробиваются в тыл ВСУ
Российские войска смогли переправить часть сил через реку Оскол в Харьковской области, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов в комментарии "Радио Свобода".
По его словам, россияне использовали лед для переброски войск, а теперь ВСУ пытаются выбить их с занятого плацдарма. Кроме того, российская армия продолжает переправлять небольшие подразделения с помощью малых плавсредств, но эти попытки уже не столь эффективны.
Трегубов отметил, что река Оскол играет важную роль как естественная фортификация, а ее пересечение может облегчить продвижение российских войск вглубь украинской территории.
По данным карт DeepState, создание плацдарма на противоположном берегу Оскола несет угрозу украинским войскам в Купянске, поскольку может позволить россиянам зайти в тыл с севера.
ВСУ продолжают активные боевые действия, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника.