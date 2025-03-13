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Русские пробиваются в тыл ВСУ

15:29 1089

Российские войска смогли переправить часть сил через реку Оскол в Харьковской области, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, россияне использовали лед для переброски войск, а теперь ВСУ пытаются выбить их с занятого плацдарма. Кроме того, российская армия продолжает переправлять небольшие подразделения с помощью малых плавсредств, но эти попытки уже не столь эффективны.

Трегубов отметил, что река Оскол играет важную роль как естественная фортификация, а ее пересечение может облегчить продвижение российских войск вглубь украинской территории.

По данным карт DeepState, создание плацдарма на противоположном берегу Оскола несет угрозу украинским войскам в Купянске, поскольку может позволить россиянам зайти в тыл с севера.

ВСУ продолжают активные боевые действия, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника.

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