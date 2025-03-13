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Туск недоволен «сигналами от России»

15:26 740

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что первые сигналы, исходящие от России по перемирию в Украине, «мягко говоря, неудовлетворительные». Его слова приводит The Guardian.

По словам Туска, «никто не знает, примет ли Россия предложение, будет ли продолжать выдвигать условия, неприемлемые для других партнеров».

«Хорошо, что после переговоров в Саудовской Аравии не осталось сомнений не только в том, кто агрессор, но и о том, кто действительно хочет перемирия и мира, а кто хочет продолжать войну», — считает премьер-министр Польши.

В то же время премьер Польши подчеркнул, что не теряет надежды, что дипломатические усилия США, Украины и Европы приведут к окончанию войны.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Стороны также согласовали сделку по полезным ископаемым.

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