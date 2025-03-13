Путин сегодня выскажется по Украине

Президент России Владимир Путин может в четверг, 13 марта, высказать «более конкретные и содержательные оценки» по предложению по временному перемирию в Украине. Об этом сказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин может высказаться по Украине на пресс-конференции в Кремле во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Все будет зависеть от вопросов журналистов», — сказал он.

Президенты России и Белоруссии сегодня обсудят вопросы развития отношений и стратегического партнерства. Также темой переговоров станут перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства.