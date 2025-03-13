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Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного соглашения

15:41 1159

Азербайджан и Армения завершили переговоры по согласованию текста мирного соглашения, заявил журналистам глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, Армения приняла предложения азербайджанской стороны касательно двух последних несогласованных пунктов соглашения.

«На следующем этапе ожидания Баку таковы – Армения должна внести поправки в свою конституцию, в которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану», - сказал министр в кулуарах XII Глобального Бакинского форума.

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