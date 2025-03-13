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В России предложили полностью запретить въезд мигрантам

15:58 433

В России предлагают полностью запретить въезд мигрантов в страну до конца 2025 года. С таким заявлением выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью РИА Новости.

По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности граждан. Слуцкий отметил, что количество мигрантов в стране достигло «критической массы», и подчеркнул важность разработки четкой миграционной политики, учитывающей интересы россиян.

Он также привел данные Росстата, согласно которым прирост приезжих мигрантов по итогам прошлого года составил 568,5 тыс. человек. Это максимальный показатель с 1995 года, когда он был 599 тыс. человек. «Если мы хотим безопасности, если мы предвидим возможные многотысячные бунты приехавших, нужно принимать срочные меры»,— сказал парламентарий.

Политик также заявил, что если экономике потребуются мигранты, их следует допускать лишь временно, без возможности получения гражданства или социальных льгот.

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