Израиль нанес удар по Дамаску
Израильская армия подтвердила, что нанесла авиаудар по Дамаску, целью назван командный центр радикальной палестинской организации «Исламский джихад».
«Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли на основании разведданных точечный авиаудар по террористическому командному центру в Дамаске, принадлежащему палестинской террористической организации «Исламский джихад». Командный центр использовался для планирования и управления террористической деятельностью «Исламского джихада» против Государства Израиль», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.