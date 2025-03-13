Офис Зеленского о территориальных уступках

Территориальные уступки со стороны Украины обсуждать пока рано, заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в ответ на просьбу прокомментировать слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что на переговорах в Саудовской Аравии поднимался данный вопрос.

"Еще рано об этом говорить. В Джидде было достигнуто то, что очень важно для демонстрации доброй воли Украины для прекращения войны", - сказал он в эфире украинского телемарафона.

Кроме того, Лещенко подчеркнул, что США и Украина имеют общее видение, и если РФ не согласится на перемирие, это может привести к введению санкций и более решительным действиям со стороны международного сообщества.

"Если россия откажется от 30-дневного перемирия - это продемонстрирует ее нежелание к миру, а если согласится - будет создан механизм контроля за соблюдением огня". - добавил он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты затронули на состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговорах тему территориальных уступок Украины.