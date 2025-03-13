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Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле

16:17 1241

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Большом Кремлевском дворце. В начале встречи Путин назвал отношения стран братскими «в прямом смысле слова» и подчеркнул, что подобное сотрудничество — пример для многих других государств.

Ожидается, что президенты обсудят двусторонее сотрудничество и международные вопросы. Также планируется подписание документов и пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Ранее Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что президента Беларуси Александра Лукашенко не пустили в Кремль журналисты, преградившие ему дорогу.

«Первый не может попасть в Кремль. Журналисты не дают проходу», — написали авторы канала.

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