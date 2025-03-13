Европейский суд признал Украину виновной

The Insider передает, что хотя суд отметил, что события были в значительной степени спровоцированы российской пропагандой, он все же подчеркнул нарушения со стороны украинского государства, которое теперь обязано выплатить компенсации.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по ряду исков о бездействии государства во время столкновений пророссийских и проукраинских активистов в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли 47 человек.

Решение ЕСПЧ касается трагических событий, начавшихся с нападения сепаратистов «антимайдана» на участников проукраинской демонстрации. Последующие столкновения привели к штурму лагеря «антимайдановцев» на Куликовом поле и пожару в Доме профсоюзов, где погибли десятки людей. Среди истцов — родственники 25 погибших и трое выживших после пожара.

Суд подчеркнул, что одесская полиция «не сделала практически ничего» для предотвращения нападения на митингующих с применением огнестрельного оружия, проигнорировав многочисленные оперативные данные о подготовке беспорядков. Также ЕСПЧ считает доказанным, что «доставка пожарных машин на место пожара была намеренно задержана на 40 минут, а полиция не вмешалась, чтобы помочь эвакуировать людей» из горящего здания.

Украина признана виновной в нарушении статьи Европейской конвенции о правах человека, касающейся права на жизнь. Государство должно выплатить по €15 тыс. родственникам каждого из погибших и по €12 тыс. трем выжившим истцам, получившим серьезные ожоги. Наибольшую компенсацию размером в €17 тыс. получит дочь погибшего в Доме профсоюзов Михаила Вячеславова из-за необоснованного длительного отказа властей выдать ей тело отца для захоронения.

Россия подавала жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека в 2021 году. Среди претензий российских властей к Украине была ответственность за гибель мирных жителей, лишение свободы и жестокое обращение с людьми на площади Независимости в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также на Донбассе.