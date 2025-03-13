USD 1.7000
EUR 1.8519
RUB 1.9517
Подписаться на уведомления
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем
Новость дня
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем

Европейский суд признал Украину виновной

дело о пожаре в одесском Доме профсоюзов
16:24 2211

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по ряду исков о бездействии государства во время столкновений пророссийских и проукраинских активистов в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли 47 человек.

The Insider передает, что хотя суд отметил, что события были в значительной степени спровоцированы российской пропагандой, он все же подчеркнул нарушения со стороны украинского государства, которое теперь обязано выплатить компенсации.

Решение ЕСПЧ касается трагических событий, начавшихся с нападения сепаратистов «антимайдана» на участников проукраинской демонстрации. Последующие столкновения привели к штурму лагеря «антимайдановцев» на Куликовом поле и пожару в Доме профсоюзов, где погибли десятки людей. Среди истцов — родственники 25 погибших и трое выживших после пожара.

Суд подчеркнул, что одесская полиция «не сделала практически ничего» для предотвращения нападения на митингующих с применением огнестрельного оружия, проигнорировав многочисленные оперативные данные о подготовке беспорядков. Также ЕСПЧ считает доказанным, что «доставка пожарных машин на место пожара была намеренно задержана на 40 минут, а полиция не вмешалась, чтобы помочь эвакуировать людей» из горящего здания.

Украина признана виновной в нарушении статьи Европейской конвенции о правах человека, касающейся права на жизнь. Государство должно выплатить по €15 тыс. родственникам каждого из погибших и по €12 тыс. трем выжившим истцам, получившим серьезные ожоги. Наибольшую компенсацию размером в €17 тыс. получит дочь погибшего в Доме профсоюзов Михаила Вячеславова из-за необоснованного длительного отказа властей выдать ей тело отца для захоронения.

Россия подавала жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека в 2021 году. Среди претензий российских властей к Украине была ответственность за гибель мирных жителей, лишение свободы и жестокое обращение с людьми на площади Независимости в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также на Донбассе.

США пригрозили России
США пригрозили России
19:04 225
Суд вынес приговор экстрадированному из Турции Фазилю Гасымову
Суд вынес приговор экстрадированному из Турции Фазилю Гасымову
18:54 287
СГБ взялась за дело о громком пожаре на НПЗ
СГБ взялась за дело о громком пожаре на НПЗ официоз
16:41 3198
Эрдоган почти закрыл курдский вопрос... в Сирии
Эрдоган почти закрыл курдский вопрос... в Сирии наша корреспонденция; все еще актуально
11:34 3224
Баку выдвинул два условия Еревану
Баку выдвинул два условия Еревану
18:28 1245
Пашинян о мире с Азербайджаном
Пашинян о мире с Азербайджаном
17:51 2242
Россия отказала США: перемирия не будет
Россия отказала США: перемирия не будет видео; главное на этот час; обновлено 17:39
17:39 8144
Лукашенко: На Россию не нажмешь, у нее большие козыри
Лукашенко: На Россию не нажмешь, у нее большие козыри новость дополнена 17:21
17:21 2847
Чингиз Мехтиев выплатил ущерб и попросил оправдания
Чингиз Мехтиев выплатил ущерб и попросил оправдания из зала суда
17:07 2130
Зеленский ждет ответа России
Зеленский ждет ответа России
16:36 2250
Киллер Мехтиев в американском суде: «Я пошел убить журналистку…»
Киллер Мехтиев в американском суде: «Я пошел убить журналистку…» главное на этот час; все еще актуально
10:42 4917

ЭТО ВАЖНО

США пригрозили России
США пригрозили России
19:04 225
Суд вынес приговор экстрадированному из Турции Фазилю Гасымову
Суд вынес приговор экстрадированному из Турции Фазилю Гасымову
18:54 287
СГБ взялась за дело о громком пожаре на НПЗ
СГБ взялась за дело о громком пожаре на НПЗ официоз
16:41 3198
Эрдоган почти закрыл курдский вопрос... в Сирии
Эрдоган почти закрыл курдский вопрос... в Сирии наша корреспонденция; все еще актуально
11:34 3224
Баку выдвинул два условия Еревану
Баку выдвинул два условия Еревану
18:28 1245
Пашинян о мире с Азербайджаном
Пашинян о мире с Азербайджаном
17:51 2242
Россия отказала США: перемирия не будет
Россия отказала США: перемирия не будет видео; главное на этот час; обновлено 17:39
17:39 8144
Лукашенко: На Россию не нажмешь, у нее большие козыри
Лукашенко: На Россию не нажмешь, у нее большие козыри новость дополнена 17:21
17:21 2847
Чингиз Мехтиев выплатил ущерб и попросил оправдания
Чингиз Мехтиев выплатил ущерб и попросил оправдания из зала суда
17:07 2130
Зеленский ждет ответа России
Зеленский ждет ответа России
16:36 2250
Киллер Мехтиев в американском суде: «Я пошел убить журналистку…»
Киллер Мехтиев в американском суде: «Я пошел убить журналистку…» главное на этот час; все еще актуально
10:42 4917
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться