Лукашенко: На Россию не нажмешь, у нее большие козыри

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что США не имеют четкого плана по войне в Украине и только «зондируют почву». Об этом белорусский лидер сказал перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

По словам Лукашенко, на Россию невозможно оказать давление по вопросу урегулирования ситуации в Украине. Президент Беларуси считает, что Вашингтон оказывает давление на Киев, а не на Москву. По его словам, так как «на Россию не нажмешь», Вашингтон решил «нажать» на Киев.

«У них (у России) большие козыри, как Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать - тогда договоримся», — сказал Александр Лукашенко.

«Я не думаю, что украинцы еще с этим и согласятся, они думают, что россияне откажутся от этого, и у них будет этот козырь, о котором говорил Трамп», — выразил мнение белорусский президент.