Зеленский ждет ответа России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после переговоров США и Украины в Джидде уже более суток Россия не дает содержательного ответа относительно предложения о временном перемирии на 30 дней. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«К сожалению, уже более суток мир не слышит содержательного ответа из России относительно предложений, которые прозвучали. И это снова подтверждает, что именно Россия стремится продолжать войну и будет пытаться максимально оттянуть наступление мира. Надеемся, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы принудить Россию к завершению войны», — отметил украинский лидер.

Зеленский также сообщил, что встретился и заслушал доклад украинской делегации о встрече с представителями США в Саудовской Аравии.

Он сказал, что Украина настроена на быстрое движение к миру и готова выполнить свою часть работы для того, чтобы создать все возможности для надежного, длительного и достойного мира.

«Наши представители проинформировали американскую сторону относительно принципиальных украинских позиций. Украина была готова к тишине в небе и на море, но американская сторона предложила тишину и на земле. Украина воспринимает это предложение. Важный вопрос - это контроль, и мы благодарны американской стороне за готовность организовать технические аспекты контроля», — добавил Зеленский.