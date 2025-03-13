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СГБ взялась за дело о громком пожаре на НПЗ

официоз
16:41 3200

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана возбудила уголовное дело по факту пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) SOCAR, произошедшего 5 марта.

Как говорится в сообщении службы, в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе совместно с профильными государственными органами проведены комплексные мероприятия. В ходе предварительного расследования выяснилось, что во время подготовки к ремонту насосной системы установки первичной переработки №21 на производственном участке №2 НПЗ не были соблюдены правила техники безопасности.

Несмотря на письменное предупреждающее уведомление о продолжающемся потоке мазута в насосе во время сдачи смены, сменный персонал, работавший 4–5 марта 2025 года, передал установку ремонтно-восстановительной группе, не приведя ее в полностью готовое состояние и не обеспечив очистку и освобождение трубопровода от тяжелой дизельной фракции. В результате при отделении насосного оборудования от общей установки для проведения ремонта воспламеняющаяся масса мазута под давлением просочилась из трубопровода, загорелась и вызвала пожар, охвативший большую территорию. Это создало серьезную угрозу жизни и здоровью людей, привело к выводу из эксплуатации установки первичной переработки, возгоранию окружающих конструкций и выходу из строя связанных технических устройств. Кроме того, возникли перебои в процессе производства топливных материалов, что привело к значительному материальному ущербу.

Кроме того, 8 марта 2025 года в рамках процесса устранения последствий пожара и подготовки установки к ремонту тем же дежурным персоналом были нарушены правила безопасности при сливе дизельного продукта из труб и установки первичной переработки, несмотря на проведение сварочных работ на территории, дизельный продукт был слит на участок, где располагалась перерабатывающая установка. Это в свою очередь создало опасность повторного возгорания, нарушило рабочий процесс на предприятии и причинило ему материальный ущерб.

По факту начальник дежурной смены, старший оператор Садыг Гумбат оглу Гараев задержан и привлечен к уголовной ответственности по статье 223.2 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах) УК Азербайджана. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

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