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Жителей Ходжалы информируют о соцзащите и минной опасности

16:46 590

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев проводит информационную, разъяснительно-пропагандистскую и просветительскую работу среди населения, готовящегося вернуться на родные земли, а также среди тех, кто уже переселился в новые населенные пункты в освобожденных от оккупации районах. В рамках этих мероприятий вынужденным переселенцам разъясняются вопросы социальной защиты, включая сроки прекращения выплаты единого ежемесячного пособия, предусмотренные законодательством, течение периода, а также вопросы законности и необходимости.

Как сообщили в Госкомитете, согласно I Государственной программе «Великого возвращения», подготовленный в рамках просветительской и пропагандистской работы видеоролик об опасности мин призывает людей быть бдительными и следовать требованиям предупреждающих знаков. В целях ликвидации опасности мин и взрывоопасных снарядов на территориях, освобожденных от оккупации, помимо проведения соответствующих работ по очистке на территориях, проводится также просвещение населения. В связи с этим очередное мероприятие было проведено среди 24 семей, переселенных в село Баллыджа Ходжалинского района.

На мероприятии, организованном Госкомитетом, вынужденным переселенцам разъяснили вопросы социальной защиты и условия прекращения выплат единого ежемесячного пособия через три года после возвращения на постоянное место жительства. Также были продемонстрированы видеоролики о минной опасности, которые регулярно транслируются в медиа.

Напомним, что согласно плану мероприятий в рамках I Государственной программы «Великого возвращения», профильными отделами, местными представительствами и зонами жилищно-коммунальной эксплуатации регулярно проводятся просветительские встречи с вынужденными переселенцами по требованиям законодательства, подготавливаются и распространяются информационные буклеты и буклеты о мерах социальной защиты, снимаются видеоролики.

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