США и Германия обсуждают поставки российской нефти

США, Германия и Россия ведут переговоры о восстановлении поставок нефти через трубопровод «Дружба» в Германию, сообщает расследование изданий Correctiv и «Важные истории».

По данным источников, США планируют приобрести долю в немецкой дочерней компании «Роснефти» в нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте, а также в заводах MiRo и Bayernoil.

В переговорах с США и Россией участвуют офис канцлера Германии Олафа Шольца и Министерство финансов Германии, в то время как МИД Германии исключен из обсуждений из-за позиций главы ведомства Анналены Бербок.

Одним из условий сделки может стать согласие Владимира Путина на введение временного прекращения огня в российско-украинской войне. В Кремле уже заявили, что заинтересованы в долгосрочном урегулировании конфликта, а не в краткосрочном перемирии.

Кроме того, США заинтересованы в том, чтобы Германия возобновила закупки российского газа, включая запуск газопровода «Северный поток — 2», о чем также идут переговоры.