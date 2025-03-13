Трамп угрожает Европе

Президент США Дональд Трамп пригрозил ЕС введением тарифов в 200% на вина, шампанское и другие алкогольные напитки, если Евросоюз не отменит пошлины на виски.

«ЕС только что ввел отвратительный 50%-ный тариф на виски. Если его не отменят немедленно, США введут тариф в 200% на все вина, шампанское и алкогольные продукты из Франции и других стран ЕС», — написал Трамп в Truth Social.

Ранее США уже ввели 25%-ные пошлины на товары из Мексики, Канады и КНР, а также начали вводить тарифы на продукцию из ЕС. В ответ Канада и Китай анонсировали контрмеры, и ЕС также готовит ответные шаги в апреле.