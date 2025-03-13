Чингиз Мехтиев выплатил ущерб и попросил оправдания
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу Чингиза Мехтиева, обвиняемого в хищении около 400 тысяч манатов госсредств при организации гонок «Формула-1». С 2015 по 2020 год он занимал должность руководителя отдела спортивных операций компании Baku City Circuit Operations.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, во время судебного заседания адвокат Чингиза Мехтиева, Фаик Наджафов, представил заявление о полном возмещении государству ущерба по эпизоду присвоения. Как выяснилось, Чингиз Мехтиев выплатил оставшуюся сумму ущерба в размере 297 892 маната, доведя общую сумму возмещения до 397 892 манатов. Принимая это во внимание, защита обвиняемого обратилась в суд с просьбой о прекращении уголовного дела.
Суд учел, что Чингиз Мехтиев полностью возместил причиненный ущерб. В связи с этим было предложено назначить ему условный 10-летний срок отбывания наказания с испытательным сроком в 3 года.
На прошлом судебном заседании прокурор Орхан Самедов, заявив, что доказательства, представленные в обвинительном акте, полностью подтверждены в суде, потребовал приговорить обвиняемого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении общего режима, конфисковать имущество на сумму в 1 миллион манатов, на которое был наложен арест, и заключить обвиняемого под стражу в зале суда.
Судебный процесс продолжится 17 марта.
Согласно обвинительному заключению, Чингиз Мехтиев искусственно завышал цены на одежду и оборудование для маршалов накануне соревнований «Формулы-1 и присваивал средства. Он также перечислял деньги, выделенные из госбюджета, компаниям, открытым на имя его родственников.
В уголовном деле также указывается, что Мехтиев перечислил полученные средства на счета компании, которую открыл на Сейшельских Островах на имя своей матери и семейного водителя Маиса Абдуллаева. Следствие установило, что Мехтиев присвоил 397 тысяч 852 сотни 82 маната госсредств. Кроме того, Мехтиев частями с февраля по ноябрь 2020 года перевел на счет своего брата Заура Мехтиева в Bank of America 1 миллион 436 тысяч 735 манатов. Сам обвиняемый все отрицает. Мехтиеву предъявлены обвинения по следующим статьям УК Азербайджана: 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), 12.1, 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог). Потерпевшей по уголовному делу признана компания Baku City Circuit.