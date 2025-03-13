Чингиз Мехтиев выплатил ущерб и попросил оправдания

Как сообщает корреспондент haqqin.az, во время судебного заседания адвокат Чингиза Мехтиева, Фаик Наджафов, представил заявление о полном возмещении государству ущерба по эпизоду присвоения. Как выяснилось, Чингиз Мехтиев выплатил оставшуюся сумму ущерба в размере 297 892 маната, доведя общую сумму возмещения до 397 892 манатов. Принимая это во внимание, защита обвиняемого обратилась в суд с просьбой о прекращении уголовного дела.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу Чингиза Мехтиева, обвиняемого в хищении около 400 тысяч манатов госсредств при организации гонок «Формула-1». С 2015 по 2020 год он занимал должность руководителя отдела спортивных операций компании Baku City Circuit Operations.

Суд учел, что Чингиз Мехтиев полностью возместил причиненный ущерб. В связи с этим было предложено назначить ему условный 10-летний срок отбывания наказания с испытательным сроком в 3 года.

На прошлом судебном заседании прокурор Орхан Самедов, заявив, что доказательства, представленные в обвинительном акте, полностью подтверждены в суде, потребовал приговорить обвиняемого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении общего режима, конфисковать имущество на сумму в 1 миллион манатов, на которое был наложен арест, и заключить обвиняемого под стражу в зале суда.

Судебный процесс продолжится 17 марта.

Согласно обвинительному заключению, Чингиз Мехтиев искусственно завышал цены на одежду и оборудование для маршалов накануне соревнований «Формулы-1 и присваивал средства. Он также перечислял деньги, выделенные из госбюджета, компаниям, открытым на имя его родственников.

В уголовном деле также указывается, что Мехтиев перечислил полученные средства на счета компании, которую открыл на Сейшельских Островах на имя своей матери и семейного водителя Маиса Абдуллаева. Следствие установило, что Мехтиев присвоил 397 тысяч 852 сотни 82 маната госсредств. Кроме того, Мехтиев частями с февраля по ноябрь 2020 года перевел на счет своего брата Заура Мехтиева в Bank of America 1 миллион 436 тысяч 735 манатов. Сам обвиняемый все отрицает. Мехтиеву предъявлены обвинения по следующим статьям УК Азербайджана: 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), 12.1, 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог). Потерпевшей по уголовному делу признана компания Baku City Circuit.