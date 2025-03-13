«Азеришыг» обновляет электросети в двух районах

ОАО «Азеришыг» продолжает ремонтно-восстановительные работы с целью обновления электроэнергетической промышленности регионов. В рамках восстановительных работ, проводимых по поручению президента Ильхама Алиева, на территории Имишлинского и Бейлаганского районов старое оборудование заменяется новым.

В селе Оруджлу Имишлинского района работы завершены. Установлены 7 комплектных трансформаторных подстанций (КТП), поставлены новые опоры 0,4 и 10 кВ, проложены современные линии электропередачи. Также восстанавливается электроснабжение села Хубьярлы.

В настоящее время восстановительные работы ведутся в 4 селах Бейлаганского района – Ашагы Чаманлы, Ашигалылар, Гарадаглы и Юхары Чаманлы. В селе Гарадаглы установлены новые энергоцентры – 5 КТП. Здесь также закопаны новые металлические опоры ЛЭП 10 кВ, а открытые линии заменены на СИП (самонесущий изолированный провод). Также обновлены опоры и линии электропередач 0,4 кВ.

Также реконструируется электроснабжение 14 сел и поселков в районах, находящихся на территории обслуживания Регионального управления энергоснабжения и продаж (РУЭП) «Аран».

ОАО «Азеришыг», целью которого является обеспечение потребителей качественной и бесперебойной электроэнергией и минимизация потерь электроэнергии, продолжает работы по реконструкции и капитальному ремонту в других регионах страны, а также в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре.