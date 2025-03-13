Украина получила от Канады 1,7 млрд

Украина получила первый транш в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) от Канады на сумму в 2,5 млрд канадских долларов (около 1,7 млрд долларов США), сообщило Министерство финансов.

Средства будут направлены на приоритетные нужды государственного бюджета. В целом, вклад Канады в инициативу ERA составит 5 млрд канадских долларов, а кредит предоставляется на срок 30 лет.

ERA — это механизм объемом до 50 млрд долларов США, предполагающий кредитование Украины, которое будет погашаться за счет будущих доходов от обездвиженных российских активов.

Также Украина планирует конфисковать 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, которые находятся в международных финансовых институтах.