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Трамп хочет присоединить Гренландию силой

17:47 1324

Намерения президента США Дональда Трампа по поводу расширения территории США серьезны, глава Белого дома не исключает вариант присоединения Гренландии военным путем.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Представители американской администрации заявили, что открыты для предложений Дании об увеличении на острове американского контингента, а также о заключении контрактов с горнодобывающими компаниями из США, однако Трамп "серьезен в своем желании обладать Гренландией и отказывается исключать военные пути ее приобретения". Один из собеседников отметил, что в Белом доме обсуждается, как Вашингтон может заполучить Гренландию.

Источник, знакомый с политической ситуацией в Панаме, рассказал, что власти страны пытаются любой ценой умиротворить американского лидера, при этом сохранив суверенитет над Панамским каналом. По его словам, Белый дом доволен уступками, на которые уже пошли панамские партнеры, однако Трамп по-прежнему хочет "вернуть канал в состав США".

WSJ отмечает, что Трамп акцентировал внимание на серьезности своих намерений по присоединению новых территорий, повесив в феврале в Овальном кабинете портрет 11-го президента США Джеймса Полка, который в свой единственный срок на высшем государственном посту добился расширения американской территории почти вдвое, присоединив значительную часть юго-запада США, Техас, Калифорнию, Орегон.

Действующий глава вашингтонской администрации тогда заявил гостям Белого дома, что восхищается Полком, поскольку тот "получил много земли". Газета уточняет, что республиканец фактически выменял портрет, который раньше висел в Капитолии, у Конгресса США на один из висевших в президентской резиденции портретов президента США Томаса Джефферсона.

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