Пашинян о мире с Азербайджаном

Я не согласен с утверждением, что мир между Арменией и Азербайджаном в обозримой перспективе не предвидится. Так премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью представителям турецких СМИ.

«На самом деле заложены важные основы для мира между Арменией и Азербайджаном. Что это за основы? Об одном из них я уже упоминал ранее. Армения и Азербайджан, по сути, договорились признать территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алматинской декларации 1991 года. Это реальность, которая должна появиться на горизонте…» - сказал Пашинян.

Он отметил, что Баку и Ереван ведут переговоры по мирному процессу уже четыре года и достигли конкретных результатов в этом процессе.

«Процесс определения некоторых приграничных территорий также завершен. Итак, по какому пути нам следует идти отсюда? …Если мы продолжим прилагать последовательные усилия, направление этого процесса уже ясно. Мирный проект на столе, главное — не отказываться от этого проекта», — сказал премьер Армении.