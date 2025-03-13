USD 1.7000
EUR 1.8519
RUB 1.9517
Подписаться на уведомления
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем
Новость дня
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем

Пашинян о мире с Азербайджаном

17:51 2263

Я не согласен с утверждением, что мир между Арменией и Азербайджаном в обозримой перспективе не предвидится. Так премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью представителям турецких СМИ.

«На самом деле заложены важные основы для мира между Арменией и Азербайджаном. Что это за основы? Об одном из них я уже упоминал ранее. Армения и Азербайджан, по сути, договорились признать территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алматинской декларации 1991 года. Это реальность, которая должна появиться на горизонте…» - сказал Пашинян.

Он отметил, что Баку и Ереван ведут переговоры по мирному процессу уже четыре года и достигли конкретных результатов в этом процессе.

«Процесс определения некоторых приграничных территорий также завершен. Итак, по какому пути нам следует идти отсюда? …Если мы продолжим прилагать последовательные усилия, направление этого процесса уже ясно. Мирный проект на столе, главное — не отказываться от этого проекта», — сказал премьер Армении.

США пригрозили России
США пригрозили России
19:04 275
Суд вынес приговор экстрадированному из Турции Фазилю Гасымову
Суд вынес приговор экстрадированному из Турции Фазилю Гасымову
18:54 307
СГБ взялась за дело о громком пожаре на НПЗ
СГБ взялась за дело о громком пожаре на НПЗ официоз
16:41 3215
Эрдоган почти закрыл курдский вопрос... в Сирии
Эрдоган почти закрыл курдский вопрос... в Сирии наша корреспонденция; все еще актуально
11:34 3235
Баку выдвинул два условия Еревану
Баку выдвинул два условия Еревану
18:28 1277
Пашинян о мире с Азербайджаном
Пашинян о мире с Азербайджаном
17:51 2264
Россия отказала США: перемирия не будет
Россия отказала США: перемирия не будет видео; главное на этот час; обновлено 17:39
17:39 8176
Лукашенко: На Россию не нажмешь, у нее большие козыри
Лукашенко: На Россию не нажмешь, у нее большие козыри новость дополнена 17:21
17:21 2855
Чингиз Мехтиев выплатил ущерб и попросил оправдания
Чингиз Мехтиев выплатил ущерб и попросил оправдания из зала суда
17:07 2145
Зеленский ждет ответа России
Зеленский ждет ответа России
16:36 2256
Киллер Мехтиев в американском суде: «Я пошел убить журналистку…»
Киллер Мехтиев в американском суде: «Я пошел убить журналистку…» главное на этот час; все еще актуально
10:42 4926

ЭТО ВАЖНО

США пригрозили России
США пригрозили России
19:04 275
Суд вынес приговор экстрадированному из Турции Фазилю Гасымову
Суд вынес приговор экстрадированному из Турции Фазилю Гасымову
18:54 307
СГБ взялась за дело о громком пожаре на НПЗ
СГБ взялась за дело о громком пожаре на НПЗ официоз
16:41 3215
Эрдоган почти закрыл курдский вопрос... в Сирии
Эрдоган почти закрыл курдский вопрос... в Сирии наша корреспонденция; все еще актуально
11:34 3235
Баку выдвинул два условия Еревану
Баку выдвинул два условия Еревану
18:28 1277
Пашинян о мире с Азербайджаном
Пашинян о мире с Азербайджаном
17:51 2264
Россия отказала США: перемирия не будет
Россия отказала США: перемирия не будет видео; главное на этот час; обновлено 17:39
17:39 8176
Лукашенко: На Россию не нажмешь, у нее большие козыри
Лукашенко: На Россию не нажмешь, у нее большие козыри новость дополнена 17:21
17:21 2855
Чингиз Мехтиев выплатил ущерб и попросил оправдания
Чингиз Мехтиев выплатил ущерб и попросил оправдания из зала суда
17:07 2145
Зеленский ждет ответа России
Зеленский ждет ответа России
16:36 2256
Киллер Мехтиев в американском суде: «Я пошел убить журналистку…»
Киллер Мехтиев в американском суде: «Я пошел убить журналистку…» главное на этот час; все еще актуально
10:42 4926
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться