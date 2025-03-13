Баку выдвинул два условия Еревану
18:28 1279
Официальный Баку назвал условия подписания мирного договора с Ереваном, текст которого уже согласован сторонами. Соответствующая публикация появилась на странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети Х.
Согласно публикации, Азербайджан подпишет соглашение лишь при двух условиях:
- Армения внесет поправки в свою конституцию, устранив претензии к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана;
- Минская группа ОБСЕ и соответствующие структуры будут официально упразднены.
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