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Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем
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Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем

Баку выдвинул два условия Еревану

18:28 1279

Официальный Баку назвал условия подписания мирного договора с Ереваном, текст которого уже согласован сторонами. Соответствующая публикация появилась на странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети Х.

Согласно публикации, Азербайджан подпишет соглашение лишь при двух условиях:

- Армения внесет поправки в свою конституцию, устранив претензии к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана;

- Минская группа ОБСЕ и соответствующие структуры будут официально упразднены.

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