USD 1.7000
EUR 1.8519
RUB 1.9517
Подписаться на уведомления
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем
Новость дня
Раввины всего мира призывают к союзу Азербайджана с Израилем

Лавров: «Нафиг я сюда пришел?»

ВИДЕО
18:40 1092

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утомился от вопросов журналистов перед встречей президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко.

Видео со словами министра опубликовал корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем телеграм-канале.

«Нафиг я сюда пришел?» — сказал он.

По словам Юнашева, журналисты по очереди подходили к Лаврову с «каверзными вопросами».

США пригрозили России
США пригрозили России
19:04 286
Суд вынес приговор экстрадированному из Турции Фазилю Гасымову
Суд вынес приговор экстрадированному из Турции Фазилю Гасымову
18:54 308
СГБ взялась за дело о громком пожаре на НПЗ
СГБ взялась за дело о громком пожаре на НПЗ официоз
16:41 3217
Эрдоган почти закрыл курдский вопрос... в Сирии
Эрдоган почти закрыл курдский вопрос... в Сирии наша корреспонденция; все еще актуально
11:34 3236
Баку выдвинул два условия Еревану
Баку выдвинул два условия Еревану
18:28 1283
Пашинян о мире с Азербайджаном
Пашинян о мире с Азербайджаном
17:51 2265
Россия отказала США: перемирия не будет
Россия отказала США: перемирия не будет видео; главное на этот час; обновлено 17:39
17:39 8179
Лукашенко: На Россию не нажмешь, у нее большие козыри
Лукашенко: На Россию не нажмешь, у нее большие козыри новость дополнена 17:21
17:21 2856
Чингиз Мехтиев выплатил ущерб и попросил оправдания
Чингиз Мехтиев выплатил ущерб и попросил оправдания из зала суда
17:07 2147
Зеленский ждет ответа России
Зеленский ждет ответа России
16:36 2258
Киллер Мехтиев в американском суде: «Я пошел убить журналистку…»
Киллер Мехтиев в американском суде: «Я пошел убить журналистку…» главное на этот час; все еще актуально
10:42 4926

ЭТО ВАЖНО

США пригрозили России
США пригрозили России
19:04 286
Суд вынес приговор экстрадированному из Турции Фазилю Гасымову
Суд вынес приговор экстрадированному из Турции Фазилю Гасымову
18:54 308
СГБ взялась за дело о громком пожаре на НПЗ
СГБ взялась за дело о громком пожаре на НПЗ официоз
16:41 3217
Эрдоган почти закрыл курдский вопрос... в Сирии
Эрдоган почти закрыл курдский вопрос... в Сирии наша корреспонденция; все еще актуально
11:34 3236
Баку выдвинул два условия Еревану
Баку выдвинул два условия Еревану
18:28 1283
Пашинян о мире с Азербайджаном
Пашинян о мире с Азербайджаном
17:51 2265
Россия отказала США: перемирия не будет
Россия отказала США: перемирия не будет видео; главное на этот час; обновлено 17:39
17:39 8179
Лукашенко: На Россию не нажмешь, у нее большие козыри
Лукашенко: На Россию не нажмешь, у нее большие козыри новость дополнена 17:21
17:21 2856
Чингиз Мехтиев выплатил ущерб и попросил оправдания
Чингиз Мехтиев выплатил ущерб и попросил оправдания из зала суда
17:07 2147
Зеленский ждет ответа России
Зеленский ждет ответа России
16:36 2258
Киллер Мехтиев в американском суде: «Я пошел убить журналистку…»
Киллер Мехтиев в американском суде: «Я пошел убить журналистку…» главное на этот час; все еще актуально
10:42 4926
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться