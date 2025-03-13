Лавров: «Нафиг я сюда пришел?»
18:40 1092
Министр иностранных дел России Сергей Лавров утомился от вопросов журналистов перед встречей президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко.
Видео со словами министра опубликовал корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем телеграм-канале.
«Нафиг я сюда пришел?» — сказал он.
По словам Юнашева, журналисты по очереди подходили к Лаврову с «каверзными вопросами».
March 13, 2025
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