Суд вынес приговор экстрадированному из Турции Фазилю Гасымову

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Фазиля Гасымова, доктора философии в области права и экономики, который был задержан в Турции, а затем экстрадирован в Азербайджан. Одновременно слушалось дело сообвиняемого Гасымова - Анара Алиева.

Как сообщает haqqin.az, суд приговорил Фазиля Гасымова к 9 годам, а Анара Алиева – к 5 годам лишения свободы.

Напомним, что Фазиль Гасымов, постоянно проживавший в Турции, был задержан 8 августа 2023 года в Стамбуле и экстрадирован в Азербайджан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против известного азербайджанского экономиста Губада Ибадоглу.

Впоследствии суд изменил меру пресечения в отношении Ибадоглу, а Ф.Гасымов остался в СИЗО. Уголовное дело в отношении него было отделено от дела Ибадоглу и выделено в отдельное производство.