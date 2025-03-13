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США пригрозили России

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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация президента страны Дональда Трампа без колебаний введет самые жесткие санкции в отношении России, если это будет необходимо для успеха переговоров по прекращению войны в Украине.

"Если оценивать по шкале от одного до десяти, то [антироссийские] санкции при администрации [экс-президента США Джо] Байдена можно было оценить, возможно, на "тройку", ближе к ее [администрации Байдена] уходу они ужесточили их до "шестерки". Могу сказать, что мы без колебаний ужесточим их до "десятки", - сказал он в интервью телеканалу CNBC. - Все это является частью плана Трампа для успешных переговоров. Он хочет оказать максимальное давление на обе стороны".

По мнению Бессента, Байден и его администрация не вводили самые жесткие антироссийские рестрикции из-за опасений роста цен на энергоресурсы в США.

Ранее сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что, если Москва не примет предложение о перемирии, ее будет ждать "ад из санкций".

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