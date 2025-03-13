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Пашинян о сближении идей с Азербайджаном

19:16 2995

Переговоры по тексту соглашения по установлению мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном завершились согласованием текста, что является важным событием. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами.

Говоря о сроках подписания соглашения, премьер-министр сказал: «Мы уже отметили, что текст готов к подписанию, мы готовы начать обсуждения по датам и месту подписания. МИД Азербайджана выступил с заявлением о том, что они готовы начать обсуждения в двустороннем формате. У них есть свои идеи, у нас свои, я предполагаю, что в ходе этих обсуждений мы постараемся сблизить эти идеи».

Пашинян выразил несогласие с утверждением, что «мир между Арменией и Азербайджаном в обозримой перспективе не предвидится»: «На самом деле заложены важные основы для мира между Арменией и Азербайджаном. Что это за основы? Об одном из них я уже упоминал ранее. Армения и Азербайджан, по сути, договорились признать территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Это реальность, которая должна появиться на горизонте…»

Пашинян добавил, что Баку и Ереван ведут переговоры по мирному процессу уже 4 года и достигли конкретных результатов в этом процессе.

«Процесс определения некоторых приграничных территорий также завершен. Итак, по какому пути нам следует идти отсюда? <…> Если мы продолжим прилагать последовательные усилия, направление этого процесса уже ясно. Мирный проект на столе, главное — не отказываться от этого проекта», — сказал премьер Армении.

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