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Лукашенко и Путин о трубе

20:13 2075

Если Россия и США договорятся, то Украине и Европе настанет «труба», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным.

В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что в случае договоренностей России и США по вопросам энергетики Евросоюз сможет снова закупать российский газ по низким ценам.

Лукашенко также добавил, что украинской стороне «давно стоило прекратить огонь и начать переговоры по урегулированию конфликта с Россией».

«Украинцам давно надо было прекратить огонь и сесть за стол переговоров», - сказал он.

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