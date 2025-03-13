Лукашенко и Путин о трубе

Если Россия и США договорятся, то Украине и Европе настанет «труба», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным.

В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что в случае договоренностей России и США по вопросам энергетики Евросоюз сможет снова закупать российский газ по низким ценам.

Лукашенко также добавил, что украинской стороне «давно стоило прекратить огонь и начать переговоры по урегулированию конфликта с Россией».

«Украинцам давно надо было прекратить огонь и сесть за стол переговоров», - сказал он.