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Турецкие министры прибыли в Киев

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20:28 1616

Глава Минторга Турции Омер Болат и министр сельского хозяйства Ибрагим Юмаклы прибыли в Киев вместе с представителями 25 строительных компаний.

В рамках визита состоялась первая встреча рабочей группы по реконструкции, которую Болат провел совместно с вице-премьером Украины Алексеем Кулебой.

Турецкий министр отметил, что стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества и оперативные меры по восстановлению страны. Юмаклы также провел переговоры с украинским коллегой Виталием Ковалем, подчеркнув, что Анкара заинтересована в расширении двусторонней торговли в аграрном секторе.

Турецкие строительные компании уже участвуют в проектах экстренного восстановления Украины, реализовав контракты на сумму $1,2 млрд в сферах инфраструктуры, энергетики и жилья. Общий портфель турецких инвестиций в украинское строительство оценивается в $10 млрд, и Анкара намерена наращивать свою роль в постконфликтной реконструкции.

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